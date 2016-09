WhatsApp pronto le pedirá su dirección de correo electrónico

Los promotores de la aplicación de mensajería WhatsApp vincularán en su próxima versión las cuentas de los usuarios con su dirección de correo electrónico.

Según ha revelado el perfil de Twitter WABetaInfo, especializado en adelantar novedades tecnológicas, en su próxima versión la popular aplicación de mensajería hará uso del correo electrónico de sus usuarios.

WABetaInfo ofreció imágenes que indican que en la próxima versión que prepara WhatsApp pedirá las direcciones de email para mejorar la seguridad.

WhatsApp beta for Android 2.16.265: there are many improvements about 2FA (but it is still disabled by default). pic.twitter.com/3gYczoDbKX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 12, 2016