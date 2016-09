Rhapsody y Primmal Fear: metal europeo en Guatemala

El pasado 15 de septiembre, en el salón 4 del Parque de la Industria, se llevó a cabo un majestuoso concierto de dos clásicas bandas de metal europeo, Rhapsody y Primmal Fear, en donde cientos de jóvenes tuvieron la oportunidad de presenciar un espectáculo de calidad mundial.

La actividad se caracterizó por las sensacionales habilidades en las guitarras y bajos, la fuerte presencia de las baterías y las voces únicas de los cantantes, así como por la variedad instrumental.

Representando al metal guatemalteco, abrió la noche Nova Épica.

Es importante resaltar que el famoso guitarrista Luca Turilli bajó a saludar al público y al finalizar su presentación, el resto de la banda Rhapsody salió con el público a firmar autógrafos, tomarse autofotos y firmar discos e instrumentos musicales.

Rhapsody of Fire es una banda italiana de power metal sinfónico formada en Trieste, por Luca Turilli (guitarrista) y Alex Staropoli (tecladista) en 1993. Su primera identificación fue Thundercross, con la que sacaron un EP. Posteriormente cambiaron su nombre a Rhapsody, con el cual serían mundialmente conocidos, para, finalmente, en 2006, modificar su nombre a Rhapsody of Fire.

Esta banda se ha caracterizado por ser pionera e innovadora y creadora de su propio estilo musical, en donde se marcan en cada una de sus canciones grandes arreglos orquestales, guitarras virtuosas acompañadas de un teclado y bajo bien elaborados, sin olvidar la voz de Fabio Lione, quien demuestra una gran destreza vocal efectuando estilos desde un tenor de ópera hasta incluso voz gutural.

La banda italiana es uno de los grupos más influyentes de los años 90. Con su mezcla de power metal y música clásica, que incluyen elementos barrocos, operísticos e influido por las bandas sonoras de cine, los italianos crearon un género completamente nuevo: el Hollywood metal o Film score metal. Dos de sus álbumes son Emerald Sword y Symphony of enchanted lands, y uno de los éxitos más reconocidos es The dark tower of abyss.

Integrada por Fabio Lione como vocalista, Alex Staropoli en el teclado, Roberto de Micheli y Luca Turilli en la guitarra, Alessandro Sala en el bajo eléctrico, Alex Holzwarth en batería y percusiones.

Primal Fear es una banda alemana de power metal y speed metal formada en Esslingen, Alemania, en el año 1997.

Esta agrupación alemana ha tenido gran éxito como exponente del heavy metal. Su estilo está inspirado en el de Judas Priest, pero con influencias de power metal, lo que hace sonar su música más potente y pesada, pero con estribillos más melódicos propios del metal alemán. La banda fue creada por Ralf Scheepers y Mat Sinner en 1997, debutando con un álbum homónimo en 1998 bajo el sello Nuclear Blast, obteniendo un éxito aceptable para ser una banda emergente. Al siguiente año la banda lanza el álbum Jaws of Death, con el cual comienzan a consolidarse como banda de power metal. Y dos años después vemos a una banda más sólida lanzando el álbum Nuclear Fire, su obra maestra hasta el momento. A partir de ese entonces el grupo comienza a hacer giras en los países escandinavos y el resto de Europa. Sin duda, la fama mundial la lograron con Devil’s Ground, lanzado en 2004, que incluye la canción Metal is Forever, con la cual logran un rotundo éxito dentro de los ránquines en Europa.

Está integrada por Ralf Scheepers como vocalista, Magnus Karlsson y Alexander Beyrodt en las guitarras, Mat Sinner en el bajo y Francesco Jovino en la batería.