“TIENEN MIEDO DE HABLAR DEL SICARIATO”

Lucrecia Marroquín de Palomo, promotora del grupo cívico Hoy por Guatemala, formado para buscar justicia y que se vuelva a aplicar la pena de muerte, máxime para aquellos que se dedican a matar por un pago. Los sicarios. Indica que es necesario despertar a la sociedad ya que “son muchos los ciudadanos que están de acuerdo con que se aplique la pena de muerte en Guatemala, pero son pocos los que realmente están haciendo algo para que esto sea una realidad”.

“El país que tenemos es lo que hemos construido. Guatemala es hoy lo que los guatemaltecos hemos puesto en esa edificación, cada ladrillo puede ser nuestro silencio, nuestro conformismo, nuestro -qué importa, nada va a cambiar-”, expresó Marroquín durante la entrevista, quien, además añadió, que “es el momento en que los guatemaltecos nos demos cuenta que sí queremos un cambio, todos debemos apoyar”.

¿Qué es el movimiento Hoy por Guatemala?

Hoy por Guatemala, es un grupo cívico de personas de todas las edades, nació durante las elecciones 2012, con la idea de trabajar con la ciudadanía. A raíz de la muerte de mi marido, yo les propongo que se unan conmigo a esta lucha, entonces empezamos a informarnos y a ver en qué situación está el tema.

¿Qué se necesita para reactivar la pena de muerte?

Es muy sencillo, lo único que se necesita es: o que el presidente de la República emita un reglamento, el cual no necesitaría ir al Congreso, o que el Legislativo emita un acuerdo en donde diga quién decide, es decir, quién da el indulto (medida especial de gracia, por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme). Porque en el Código Penal dice que el reo tiene el derecho, cuando ha sido juzgado por todos los niveles, de pedir indulto, si esto no se lleva a cabo no se le puede ejecutar.

De 1 a 10 ¿En cuánto califica la posibilidad para que el castigo capital sea reactivado?

Un 4, porque el Congreso no es un organismo independiente, soberano y está actuando conforme a una agenda impuesta. Y uno de los más grandes problemas es que el guatemalteco no es un ciudadano, estamos acostumbrados a no exigir lo que al país le conviene, a quedarnos callados. Con decir que hay mucha gente que ha sufrido en carne propia el sicariato ¡pero tienen miedo de hablar!… Mi única esperanza es Dios.

Grupos defensores de derechos humanos han dicho que usted apoya la pena capital como una medida de venganza, por la muerte de su esposo ¿Es así?

No lo hago por venganza, es una lucha cívica, estamos luchando no por los que ya murieron porque ellos no pueden hacer ya nada, pero sí creo que esta lucha puede evitar que cientos de miles de guatemaltecos sean asesinados, porque el ser humano necesita tener consecuencias de sus actos. Actualmente, el que mata no tiene consecuencias de sus actos, ellos pueden matar y no les pasa nada.

Tan seguros están que no pasa nada, que no los van a agarrar, que la moto que utilizaron para asesinar a mi marido la encontraron en la casa del sicario que la iba manejando, era su moto para ir a trabajar y ahí estaba, ni siquiera la escondió. El que sirvió de “bandera”, quien iba a bordo de un carro, utilizó su vehículo familiar, con el que iba a dejar a sus hijos a la escuela, con el que llevaba a su esposa al mercado…Ni siquiera se toman el tiempo para quitar huellas, ellos dejan huellas porque saben que aquí no va a pasar nada.

En marzo de este año, la Corte de Constitucionalidad (CC) eliminó la aplicación de la pena de muerte en casos de asesinato ¿Qué están haciendo ante esto?

Si hacemos un análisis jurídico nos daremos cuenta que eso no lo tuvo que haber hecho la CC, por eso nosotros pusimos un amparo pero fue rechazado. Sin embargo, el Congreso puede volver a habilitar el delito de la pena de muerte.

En el Congreso no pasa nada que la comunidad internacional no quiere que pase, nosotros hemos presionado a los diputados

Sabemos que podríamos ganar 105 votos porque los diputados están de acuerdo ahorita, lo que sabemos es cuándo les va a sonar el teléfono y les va a llamar alguien…

Pero estoy convencida que la presión la tiene que hacer el ciudadano y ¿por qué? Porque todos estamos en peligro de ser asesinados.

Guatemala puede compararse con la de países que ya han abolido la pena de muerte?

Para empezar, es mentira que Guatemala sea uno de los “pocos” países que tienen vigente la pena de muerte, hay varios países. Y por otro lado, los países que la han ido aboliendo han sido precisamente porque ya no la necesitan, son países europeos en donde las cárceles son un modelo. Estados Unidos la aplica, y la aplica en ciertos estados, pero tiene un truco, por ejemplo, Oklahoma no la aplica pero entonces ¿qué hace la corte con un caso que amerita este castigo? lo declara federal y la persona es juzgada a través de las leyes federales.

¿Hoy por Guatemala apoya que a los menores de edad sindicados de asesinato se les aplique la pena de muerte?

Eso no le hemos tomado en cuenta. En lo personal creo el que ha fallado durante 25 años es el Ministerio de Educación (Mineduc), porque todas las normas y políticas emanan de este. Actualmente, solo el 24% de los adolescentes está estudiando en el nivel medio y de esa cantidad el 80% lo tiene la iniciativa privada. Entonces ¿qué hacen esos jóvenes durante todo el día? yo creo que el Estado debe asumir su responsabilidad.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), debiera ser reevaluada porque no es objetiva, fue hecha por organismos internacionales pensando en países desarrollados.

¿La pena de muerte debería ser tomada como un disuasivo?

Yo no creo que sea un disuasivo, ninguna pena es disuasiva, es un castigo a un hecho que uno cometió porque uno es responsable de sus actos y si la ley dice que yo no puedo andar matando porque alguien me cae mal o porque me pagaron para hacerlo, entonces tengo que tener consecuencias y estas deben ser proporcionales a la falta cometida. Entonces si tú quitas la vida, la consecuencia debe ser proporcional. Y por otro lado, yo sí creo que en este caso nosotros estamos ayudando a que en Guatemala vaya siendo un disuasivo para el niño que va ir a delinquir, porque si el niño sabe que papi sale en su carro rojo a dejarlo a la escuela, y luego se va a matar a alguien y regresa como si nada, para el pequeño no es malo matar porque si lo hace su papá no es malo. Entonces los niños empiezan a crecer con el concepto de que eso es parte de la vida, mientras que si a su papá o a su tío lo ejecutan con pena de muerte, entonces se dará cuenta que eso sí es malo. Pero si el niño no tiene ninguna retroalimentación de lo que se está cometiendo es malo, él lo va a salir a hacer, y por eso es que vemos sicarios de 11, 12, 16 años, porque están repitiendo patrones familiares o del contexto social donde vive.