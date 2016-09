Mercado La Palmita es intimidado por extorsionistas

Durante la mañana de este miércoles, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los comerciantes y clientes que se encontraban dentro del mercado La Palmita ubicado en la zona 5. Socorristas no reportaron víctimas.

Los inquilinos aseguraron que el ataque se trató de una represalia porque uno de los vendedores no quiso aceptar un teléfono celular que presuntos pandilleros pasaron dejándole hace ocho días.

Un miembro de la junta directiva del mercado comentó que están organizándose para evitar ser otro blanco más por parte de las extorsiones y piensan contratar seguridad privada. “Muchos no sacaron hoy sus ventas, pero no se trata de un solo día, necesitamos vender y no sabemos qué va a pasar”, expresó uno de los afectados que prefirió permanecer en el anonimato.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y según peritos del Ministerio Público (MP), en el lugar se encontraron no menos de 10 casquillos de arma de fuego y la fachada del mercado quedó marcada con varias perforaciones.

Ejército y Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para apoyar en las tareas de seguridad.

Con información de: Domingo Tercero / Corporación de Noticias.