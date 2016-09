Joven busca ayudar a niños de la calle ¡Apóyela!

¿Se recuerda de la señorita que le lavó los pies y le regaló zapatos a un niño? Ella es Deyanira Estrada y fue la persona que en un acto de bondad le lavó los pies y le regaló un par de zapatos a un niño que vende chiches en la calle.

Este viernes visitó las instalaciones de Corporación de Noticias, casa editora de Siglo.21 y Al Día. Durante su visita nos contó los proyectos que va a realizar para ayudar a los niños de escasos recursos.

Deyanira nos comentó que el proyecto es para ayudar a los niños vendedores, para esto tiene planificada una celebración del Día del Niño en donde realizarán diferentes actividades.

“La idea es darle seguimiento para celebrarles la navidad, hacerles una fiesta, entrega de un regalito a cada niño , que puedan comerse un tamal y para enero, se tiene planificado realizar otra actividad que servirá para poder recolectar útiles escolares y motivarlos a seguir estudiando”, explicó Estrada, quien añadió que la idea es que cada niño se sienta querido e importante para la sociedad.

SE IDENTIFICA CON ELLOS

De acuerdo con Estrada, el proyecto nació porque ella se identifica mucho con esos niños, “en mi infancia tuve lo que mi abuelita podía darme, no era mucho pero en realidad se lo agradezco. De niña tuve sueños, deseaba cosas como juguetes, ropa, etc. y me pongo en los zapatos de cada niño, me da tristeza el hecho de saber que muchos desean ciertas cosas y no las pueden tener y lo poco que tengo, lo comparto con ellos, es así como surgió este proyecto y por eso es que los ayudo”.

Usted puede ser parte de este bondadoso proyecto. Si quiere donar juguetes, ropa, zapatos, útiles escolar, o bien colaborar física o económicamente puede comunicarse al número de teléfono: 5107-1600.

Fotos: hondudiario.com