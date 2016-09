Hijo y hermano de Morales declaran en caso de corrupción

El hijo del presidente Jimmy Morales y su hermano, hace unos días se presentaron al Ministerio Público (MP) para prestar su declaración en el caso de corrupción denominado Botín Registro de la Propiedad.

De acuerdo con un mensaje del mandatario en donde aparece junto a su esposa, el cual fue difundido en los canales del Gobierno, José Manuel, uno de los hijos del jefe de Estado y Samuel Morales, su hermano, “podrían tener alguna relación con unas cotizaciones por servicios de alimentos en la entidad mercantil Fulanos y Menganos“, la cual fue mencionada en ese caso de corrupción.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, confirmó que recibió la declaración del hijo de Morales, el día 7 de este mes. Mientras que el testimonio de Samuel Morales, más conocido como Sammy Morales, fue presentado ayer.

“Esta situación no ha sido fácil para mí (…) Respaldamos plenamente a nuestro hijo y confiamos en la honorabilidad de mi hermano”, expresó Morales, además indicó que no dará más declaraciones acerca del tema “para no interferir en la investigación”.

En este caso, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la extitular del Registro General de la Propiedad (RGP) es señalada de pagar Q90 mil a Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por una actividad que nunca se realizó.