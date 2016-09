Familia presidencial estaría involucrada en corrupción

Luego que el canal de Gobierno difundiera un vídeo en donde aparece el presidente Jimmy Morales y su esposa explicando que uno de sus hijos y su hermano declararon ante el Ministerio Público (MP) por el caso denominado Botín del Registro de la Propiedad; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) emitió un comunicado indicando que “determinarán el grado de responsabilidad penal de ambos familiares del mandatario”.

De acuerdo con el escrito con fundamento en esta nueva información, el MP y la Cicig están desarrollando las diligencias de investigación y verificación necesarias y pertinentes para determinar el grado de responsabilidad penal de José Manuel Morales Marroquín, hijo de Morales y de Samuel Everardo Morales, hermano, además de otras personas.

En el comunicado se lee que “pronto” presentaran los resultados ante los tribunales de justicia del país.

“SITUACIÓN DÍFICIL” PARA MORALES

El mensaje grabado, el jefe de Estado dijo que “esta situación no ha sido fácil para él (…) y que respaldan plenamente a su hijo y confían en la honorabilidad de su hermano”, además aseguró que no dará más declaraciones acerca del tema “para no interferir en la investigación”.

En este caso, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan a la extitular del Registro General de la Propiedad (RGP) de pagar Q90 mil a Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por una actividad que nunca se realizó.

Foto: Tomada [email protected]