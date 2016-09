Arraigan a hijo y hermano de Jimmy Morales

José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales y Samuel Everardo Morales, hijo y hermano del presidente están arraigados, es decir no que no pueden salir del país, informó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Ambos familiares de Jimmy Morales, están vinculados en el caso de corrupción denominado Botín del Registro de la Propiedad, por que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan que el hijo y hermano del presidente pudieron cometer simulación de contrato.

A través de un mensaje grabado y difundido el maretes, el jefe de Estado dijo que “esta situación no ha sido fácil para él (…) y que junto a su esposa respaldan plenamente a su hijo y confían en la honorabilidad de su hermano”, además aseguró que no dará más declaraciones acerca del tema “para no interferir en la investigación”.

En este caso, el MP y Cicig señalan a la extitular del Registro General de la Propiedad (RGP) de pagar Q90 mil a Carnes y Ensaladas, Sociedad Anónima, Fulanos y Menganos, por una actividad que nunca se realizó.

Según consigna Prensa Libre, Samuel Morales, más conocido como Sammy Morales, ayer reconoció que le hizo “un favor” a su sobrino solicitando una factura a la entidad mercantil Fulanos y Menganos para simular el servicio de 564 desayunos para el RGP.

F: Flicker / Gobierno de Guatemala