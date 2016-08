El Taquero no fue trasladado

A pesar de que por segunda ocasión el juez a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, ordenó trasladar a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, al Mariscal Zavala, autoridades del Sistema Penintenciario (SP) no cumplieron con el traslado por considerar que no era conveniente.

El juzgador puso un plazo de seis horas para acatar lo ordenado, al aducir que la vida de Montiel Marín corre peligro en la cárcel Matamoros.

El Ministerio de Gobernación (Mingob), informó anoche que presentó una oposición ante la orden, porque “no se considera prudente” realizarla y presentará un escrito al juez Xitumul, con el fin que reconsidere el traslado de El Taquero.

Con base en un análisis del SP, el Mingob determinó que la cárcel Mariscal Zavala no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de El Taquero, lo cual sí cumple el reclusorio de Matamoros con los estándares nacionales e internacionales.

Edwin Mayén, abogado de Montiel, expresó que lamenta que con la orden de un juez competente no se cumpla el traslado correspondiente.

Por el contrario, César Calderón, representante legal del expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra detenido en Mariscal Zavala, dijo que con el perfil delictivo que tiene El Taquero, no es apto para residir en el preventivo.