Recomiendan a mujeres no llevar falda

El ministro de Cultura y Turismo de India, Mahesh Sharma, recomienda a las turistas extranjeras que no lleven faldas cuando viajen a ciudades pequeñas.

“Al llegar al aeropuerto, los extranjeros reciben un lote de bienvenida, que incluye un panfleto que enumera las cosas que los turistas pueden hacer o no durante su estancia en India. Esas normas incluyen la recomendación de no caminar por la noche o, por ejemplo, evitar llevar falda si se encuentran en una ciudad pequeña”, afirmó Mahesh Sharma y publica The Indian Express.

El ministro aclaró que esas recomendaciones no significan la introducción de un código de vestimenta para los turistas, sino que les piden que “tomen precauciones cuando salgan de noche”, pero “no estamos tratando de cambiar las preferencias de nadie”.

Mahesh Sharma también aconsejó a los viajeros que saquen fotografías del número de taxi que utilicen y las envíen a sus amigos para que, si es necesario, la Policía pueda encontrar rápidamente el culpable.

Estas sugerencias oficiales son fruto del aumento del número de violaciones que se ha producido en India. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes de ese país, 93 mujeres sufren abusos sexuales cada día y, entre ellas, se encuentran turistas extranjeras.

En este apartado, el caso más destacado ocurrió el 16 de diciembre de 2012 en Nueva Deli cuando Jyoti Singh Pandey, una estudiante de Fisioterapia de 23 años, falleció tras ser violada por seis hombres en un autobús. Ese asalto provocó numerosas protestas populares en la capital india.