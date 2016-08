Presidente retira polémica iniciativa de reforma fiscal

Autoridades añadirán aspectos de gasto, criticado por diferentes sectores.

El presidente de la República, Jimmy Morales, le pidió al presidente del Congreso, Mario Taracena, la devolución de la iniciativa de ley que contiene la propuesta de reforma fiscal.

En el oficio No. 21 de fecha 25 de agosto, entregado a las 5:04 p. m, al Legislativo, Morales solicita “de conformidad con los procedimientos parlamentarios aplicables, se sirva considerar la devolución a esta Presidencia, de la iniciativa de Ley presentada por el organismo Ejecutivo en oficio número 20, de fecha 12 de agosto de 2016, relacionada a la Ley de Recuperación de la Capacidad Fiscal del Estado”.

El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, explicó que esta decisión fue adoptada considerando las sugerencias de diversos sectores de la sociedad civil, centros de investigación, académicos y nuevos actores y liderazgos que surgieron de las gestas ciudadanas de los últimos meses en cuanto a abordar no solo aspectos de ingresos sino también de gasto público.

“Lo que hemos hecho es escuchar a la sociedad civil en cuanto a que hay que fortalecer de manera integral la reforma y que debe llevar temas de gasto, contención, límites fiscales, reglas macroeconómicas y de transparencia, las cuales estamos trabajando en otras normas”, explicó Estrada.

Sin fecha límite

Aunque lo ideal sería presentar un nuevo texto en septiembre, el funcionario indicó que no tienen una fecha para enviar la iniciativa. “Puede ser en unas semanas porque tenemos trabajo adelantado que estamos analizando en reformas de ley específicas. De ser posible, antes de que se apruebe el presupuesto”, señaló.

No obstante, explicó que se tomarán el tiempo para presentar una iniciativa de ley por capítulos que integren temas como destino, objetivos y reglas específicas del gasto para que sea una propuesta más integral.

Sin entrar en mayores detalles, Estrada indicó que parte de lo que añadirán a la reforma fiscal “es mucho de lo que se ha hablado en el ejercicio de presupuesto abierto, entre ellos, la idea de impulsar un presupuesto multianual que ahora sería presentado en un paquete más integral”.

No obstante, no descartó que se puedan agregar cambios a otros impuestos que no habían sido considerados inicialmente, como las armas de fuego, revisar si se puede aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas, el de cigarrillos para fortalecer la parte de salud, entre otros”.

Estrada resaltó que entre los comentarios de la sociedad civil llevan el consenso de que es necesario que el Estado sea dotado de más recursos para hacer frente a las enormes brechas sociales que el país presenta, principalmente en educación y salud de nuestra niñez.