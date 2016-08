Jennifer López y Marc Anthony juntos de nuevo

Tras terminar su noviazgo con Casper Smart, Jennifer Lopez volvió al escenario con Marc Anthony.

Los exesposos cantaron a dúo su emblemática canción No me ames.

Durante el concierto de Marc Anthony en Nueva York se apagaron las luces y los espectadores observaron una silueta en el podium del escenario. Para todos los seguidores del puertorriqueño no fue difícil adivinar que quien se encontraba allí era Jennifer Lopez, la madre de sus hijos gemelos Max y Emma, y con quien estuvo casado siete años.

Superespectáculo. Los fanes de Anthony y Jennifer no podían creerlo. Estaban de nuevo en el escenario. Y aunque los artistas no permanecieron mucho tiempo juntos, ambos formaron como siempre un magnífico binomio musical, desde el punto de vista amoroso como desde el discográfico.

Él ha sido el hombre que más la ha querido. Y es por eso que ha llamado la atención que este reencuentro sobre los escenarios se produzca en este preciso momento, cuando se ha conocido la ruptura de la cantante con el bailarín Casper Smart, 18 años más joven que ella.

Anthony no tardó en publicar una instantánea en su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a Lopez, los gemelos y su actual mujer. Lopez, por su lado, publicó una foto de un momento con él sobre el escenario, donde cantaron No me ames, la balada de Aleandro Baldi y Francesca Alotta que Lopez cantó a dúo con Anthony cuando solo eran “amigos” y que incluyó en On the 6, el disco que lanzó en 1999.