Entidad de análisis sugiere retomar el pacto fiscal

Subir las tasas impositivas debe ser el último paso, según el centro de estudios.

El Consejo Económico y Social de Guatemala (CES), integrado por el sector empresarial, sindical y cooperativas, informaron expresaron que es urgente consensuar un pacto económico y fiscal en el país.

Los representantes de la entidad indicaron que desde febrero de este año, propusieron retomar el pacto fiscal, con un enfoque integral de largo plazo, para que se constituya un punto de partida para la reforma del Estado, que oriente el diseño e implementación de la política pública en el futuro.

El presidente del CES, Gustavo Porras expresó. “En el CES acordamos que era necesario retomar la metodología del pacto fiscal, para no solo tratar el tema de tributos sino de una reforma fiscal que contemple ingresos y gastos. EL Subir las tasas impositivas, debe ser el último paso, la prioridad del Estado debe ser la capacidad de captación de los ingresos y el ataque frontal a la corrupción en todas sus facetas. No queremos un Estado ineficiente y con más plazas de trabajo que las que realmente necesita; ni queremos un Estado con gente ineficiente, porque son cargos de gran trascendencia y deben conducir a este país hacia un mejor destino”.

Por su parte el Jorge Montenegro, vicepresidente del sector empresarial comentó: “El país necesita un trabajo serio en materia fiscal, porque ya no podemos estar haciendo cambios cada tres años. Esta discusión debe ser a corto plazo con orientaciones para una visión a largo plazo, porque no podemos estar pensando solo en el período de un gobierno y no en el país”.

Agregó, que el mensaje principal debe ser que “toda la población pague sus impuestos, ya establecidos, sabemos que hay todo un proceso donde la SAT está recaudando cantidades importante que no habían sido recaudados o que habían sido iludidas y parte del pacto fiscal es el fortalecimiento de la SAT. Porque necesitamos una SAT que realmente con la ley en la mano cumpla con sus funciones, y que sea eficiente en su trabajo. No necesitamos más impuestos, no pareciera que el país necesitara más impuestos o tasas más altas. Lo que se necesita es una mejor recaudación y en ese orden de ideas lo que necesitamos es que toda la población en la medida de su capacidad económica contribuya con lo que tenga que contribuir”.

Mientras, que David Morales, vicepresidente del sector empresarial expresó “vemos importante que se retome el pacto fiscal pero no de una manera aislada como se ha venido haciendo, es decir, solo por iniciativa del gobierno. Porque se debe tomar en cuenta los actores principales del país y que se llegue a un consenso para crear una reforma de fondo que oriente a las políticas públicas de Guatemala”.

Asimismo, los representantes del CES, anunciaron la publicación de un campo pagado para el día de hoy, en el cual manifestaran la decisión del presidente al retirar la propuesta fiscal. “Vemos positiva la decisión del gobierno de retirar la propuesta y señalamos que el énfasis debe estar puesto en una política que fortalezcan la educación la salud, la seguridad, la justicia y la construcción de infraestructura, que son todos elementos que abonan en la competitividad del país de manera que el contribuyente pueda tener la certeza que tendrá mejor cobertura en estas áreas y que sus impuestos serán una buena inversión”, concluyó Porras.

Presentaran iniciativa, Ley del presupuesto

El ministro de Finanzas Publicas, Julio Héctor Estrada informó que esta semana será presentada la iniciativa de ley del presupuesto al Congreso de la Republica, aunque resaltó que no habrá mayor sorpresa.

“La iniciativa de ley se presenta posiblemente jueves o viernes, pero este es el año de menos sorpresas con el presupuesto, porque ya anunciamos las metas de recaudación, los techos indicativos, ya se conocen los rangos del presupuesto y no nos vamos a mover de esos montos”.

Asimismo, Estrada explicó que aún no hay cabildeos con los parlamentarios para la aprobación del mismo, pero esperan que el Congreso vea que “es un presupuesto sólido y que hizo principalmente para enfocar los recursos en seguridad, justicia, salud y crecimiento económico”.

Respecto a la reforma fiscal, que fue retirada por el presidente Jimmy Morales el ministro explicó que “pensamos que la discusión fue un éxito, fue positiva la reacción, porque trajimos un consenso grande que el país, de que el gobierno necesita más recursos”.

Concluyó diciendo que “saliendo de la presentación del presupuesto, vamos a estar convocando y desarrollando la metodología para la discusión del presupuesto multianual y los mecanismo de financiamiento posibles para ese presupuesto, incluyendo al diálogo al Congreso y a los diferentes actores de la sociedad civil, para que la gente tenga mayor confianza de saber hacia dónde van sus recursos”.