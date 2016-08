Cámara de Comercio hará propuesta de reforma fiscal

Sondeo con 900 agremiados le acredita una mala calificación a los siete meses de gobierno del presidente Jimmy Morales.

Aspectos poco alentadores en la gestión del mandatario Jimmy Morales, en los ocho meses al frente del gobierno, fueron dados a conocer por el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, al concluir un desayuno empresarial donde se trataron temas de la economía nacional y reforma fiscal.

“Lo que es un hecho es que es una política desastrosa que no ha dado resultados a la población”, señaló Briz a los periodistas al final de la actividad.

El empresario dio a conocer, además, que hicieron una encuesta con 900 agremiados a la Cámara de Comercio, en la cual se les consultó sobre la gestión de los ocho meses del presidente Jimmy Morales, enfocando aspectos económicos y de otra índole.

Entre las preguntas se les cuestionó a los entrevistados que calificaran la gestión hasta julio del Ejecutivo, enfocando al presidente y al vicepresidente: el 36% lo calificó de pésimo, de regular un 37%, mientras bueno fue un 1.8% y un 1.1% de excelente.

Briz, indicó que también se preguntó a los encuestados, si estaban de acuerdo con la reforma que presentó el presidente Morales al Congreso, e indicó que un 84.3%, dijo que no. Los restantes opinaron que se hiciera una reforma fiscal distinta.

En otra de las preguntas, se inquirió sobre si apoyarían una reforma constitucional para la creación de paralelos de justicia en todo el país, en esta los encuestados dijeron que no en un 81%, y sí el 18.4%.

Economía ha empeorado

El presidente de la Cámara de Comercio, dijo además que se cuestionó sobre la visualización de la economía y un 65% de los encuestados dijo que ha empeorado, y un 31% que se mantiene igual.

“Es un mensaje muy claro de inconformidad del sector comercial de lo que acontece en el país, por un lado nos solicitan pagar más impuestos, y en la otra cara de la moneda los resultados de la gestión gubernamental”, señaló Briz.

El empresario dijo a los periodistas que cómo interpretaban que una ministra de Salud, no sabe si en su cartera laboran 52 mil empleados o 33 mil.

“Lo que sí saben es que se pagan sueldos, donde posiblemente 19 mil personas no van a trabajar. Después de siete meses de gobierno, ni siquiera hay un inventario de qué hace cada persona en esa dependencia. Si eso escuchamos de la ministra qué podemos esperar del resto de ministerios y dependencias estatales”, agregó.

Briz, indicó que le parece inadecuado que después de ocho meses, el presidente y todos sus funcionarios no se esmeren en dar resultados con eficiencia y transparencia. Y nada más en otros temas sin tocar y lesivos como los pactos colectivos que han firmado otros gobiernos y la ineficiencia en el gasto público.

Exceso de burocracia

El empresario indicó que el 90% del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud sirve para pago de salarios y apenas el 10% solo para insumos e infraestructura. “Nos quieren imponer una reforma fiscal, y no se sabe si 19% los trabajadores de Salud asisten a sus labores”.

Cuestionó, además, el exceso de trabajadores administrativos con relación al bajo número de quienes atienden a los enfermos.

“Un 45% de trabajadores están en puestos administrativos y el 55%, si es que llegan a trabajar, le prestan un servicio al usuario. El mandatario debe mostrar que efectivamente tiene autoridad y conocimiento, esperando que estas graves inconsistencias se mejoren. Además, debe poner orden en su gobierno”, prosiguió.

Llamado a funcionarios

Briz indicó que hay que llamar a la conciencia de los funcionarios, en cuanto a que el país no puede seguir en el mismo trayecto de errores. “Los impuestos que pagamos los guatemaltecos no son bajos, son tarifas bastante elevadas y no recibimos nada”, agregó.

Infraestructura abandonada

Señaló que un ejemplo es la infraestructura vial en el país, “vean el abandono en que tienen las carreteras. El mismo presidente declaro que se han dado más de 150 bloqueos a nivel nacional”.

Resaltó que cuando el presidente Morales dio el anuncio de la reforma fiscal, todas las carreteras estaban tomadas por los empleados de Salud y Educación. “En otras latitudes se pagan los mismos impuestos que estamos pagando, pero si hacen una correcta recaudación y acá no”.

Crítica seguridad

Briz criticó además el gasto que tiene el presidente y el vicepresidente en seguridad, al argumentar que “debería ser la misma seguridad con la cual se debe tener a la población”.

“El tema de la seguridad es importante, sin seguridad no hay desarrollo nacional. La próxima semana estaremos presentando nuestra reforma integral”, aseveró.

Indicó que se quieren tarifas accesibles que promuevan la riqueza nacional y que no sea excluyente. “Con solo pagar el IVA correctamente se puede lograr la recaudación adecuada o duplicar”, comentó.

Sobre lo dicho por Jorge Briz, el vocero presidencial Heinz Heimann, dijo que el presidente de la Cámara de Comercio había opinado lo contrario sobre la reforma fiscal hace unos meses: “Tendría que escuchar lo que él dijo, pero no pensaba de esa forma hace poco tiempo”, indicó.