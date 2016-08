Acompañemos a Pamela Flores

Por un viaje astral, buena música en compañía de esta gran artista.

Pamela Flores es una chelista que empezó su carrera artística a una edad temprana, a los 8 años de edad. A finales de 2014, a los 22 años, lanzó Espectro, una compilación de música de cámara de su propia autoría. Actualmente se desenvuelve en varios proyectos, uno de ellos es Viaje astral. Esta es una propuesta experimental que fusiona lo clásico y lo moderno.

Gracias a la calidad de su propuesta, la artista recibió una invitación para presentarse en California hace dos años. “La presentación en Los Ángeles se llevó a cabo en un escenario alternativo llamado Eastside Café. De esa oportunidad surgió una entrevista en La Banda Elástica Radio también en L.A. En esa ocasión presenté mis temas en vivo, acompañada de la beat box Ashley Moyer”, manifiesta Flores.

A su retorno a Guatemala, Pamela decidió continuar con esta peculiar fusión de cello y beat box. Para eso contactó a Duck (Pablo Santis), un beat box con quien tuvo su primer concierto experimental con covers de Björk.

Posteriormente, Flores decidió incorporar un elemento más, el arpa. Su interpretación está a cargo de Brendy Boj y así, el trío comenzó a trabajar en composiciones conjuntas.

“Lo que me gusta trabajar con esta agrupación es el sentido humano sonoro. El arpa es un instrumento que ha acompañado al ser humano desde hace miles de años, y cuando la escuchamos parece recordarnos nuestro origen. El chelo es un instrumento cuyo rango y alturas se asemejan a las voces humanas: soprano, alto, tenor y bajo. Todas esas voces las puedes hacer en el chelo”, expresa Flores. Además, resalta que aunque podría utilizar pistas pregrabadas para ponerle el beat a su música, ese resultado no se compararía con el que el proyecto logra con Pablo Santis. “El espíritu del beat box es una caja de sonidos que no vienen de un instrumento musical o de una máquina, sino de un mismo ser humano”, expresa.

“Las primeras dos canciones del set las compuse en días conmemorativos de la mujer. Poco a poco me fui dando cuenta de que existía un hilo conductor, surgieron más temas y me di cuenta de que tenía suficientes para dos álbumes: Misoginia vol. 1 y Renacer luna vol. 2, puntualiza la cantautora.

Agrega que los temas que componen Misoginia vol. 1 fueron el resultado de una catarsis, una forma de exteriorizar sus malas experiencias y a la vez, sanar. Los temas de Renacer vol. 2 surgen después de ese recorrido, cuando comenzó a redescubrirse y a sentirse más plena.

Actualmente, Flores trabaja en la mezcla de las canciones de los dos proyectos con el productor Alex Hentze. Y aunque no tiene establecidas fechas de lanzamiento, hoy por la noche el colectivo ofrecerá un concierto en el que el público podrá disfrutar de principio a fin con algunos temas de ambos materiales en los que también experimenta con instrumentos étnicos como la marimba y las flautas para crear efectos.

Fotos: Cortesía de Pamela Flores / Retrato: Mariano Macz

Asista:

La cita es hoy jueves 25 a las 19:30 h en la Alianza Francesa (5ª. calle 10-55, zona 13). El costo de la entrada es de Q20 y el parqueo dentro de las instalaciones de la galería es gratuito.