Solo el 10% de las escuelas públicas tiene tecnología

La falta de computadoras e Internet es un retraso para el avance de la educación en el país.

Durante el Encuentro Nacional por la Calidad Educativa y las Nuevas Tecnologías, que se realizó ayer en un hotel capitalino, al que asistieron funcionarios de Gobierno y sectores de la sociedad civil, se determinó que hay carencia de tecnología en los centros educativos públicos, lo que produce un retraso en el avance de la educación en el país.

Se dio a conocer que solo el 10% de las escuelas posee estos conocimientos en todo el país, esto incluye computadoras y servicio de Internet.

En la actividad se presentaron iniciativas para reducir la brecha digital y mejorar la calidad educativa, donde participó el presidente de la República Jimmy Morales, así como Óscar Hugo López, ministro de Educación.

Además, miembros de Empresarios por la Educación y panelistas de las universidades San Carlos de Guatemala y de Connecticut.

En su intervención, el mandatario Morales, dijo que pedirá a los maestros que den dos semanas de clases durante el mes de noviembre para reponer los días que perdieron en las manifestaciones.

Conectividad y equipamiento

En la actividad se dio a conocer que las entidades que apoyan el proyecto, Empresarios por la Educación y el Ministerio de Educación presentaron iniciativas para reducir la brecha digital y mejorar la calidad educativa.

Se mostró la propuesta de una estrategia de desarrollo tecnológico nacional que permitirá llevar conectividad y equipamiento a las escuelas, ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes de Guatemala.

Se pretende promover la reducción de la brecha de conocimientos, llevando conectividad y equipamiento tecnológico a las escuelas a nivel nacional; iniciativa que impactaría directamente en la calidad educativa.

Para lograr este objetivo, se presentó la propuesta de una estrategia de desarrollo que busca impulsar proyectos de punta que implementen nuevas herramientas para el fomento del desarrollo a nivel nacional, principalmente que permitan desarrollar el proyecto de Conectividad Escolar y así ayudar a cerrar la brecha digital.

De acuerdo con Hosy Orozco, representante de la Gran Campaña por la Educación, “La conectividad en las escuelas es una herramienta que mejoraría la calidad educativa, al dar a los estudiantes y los docentes acceso a conocimiento y materiales didácticos que pueden facilitar el aprendizaje”. Actualmente, solo el 10% de los centros educativos cuentan con alguna modalidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus aulas.

Cerrar la brecha digital, llevando conectividad a las escuelas, es un paso necesario para el desarrollo y la construcción de un mejor país. De acuerdo con Gabriel Biguria, presidente de Empresarios por la Educación, “la tecnología permite que los estudiantes se acerquen a las competencias del Siglo.2, que los hace más competitivos y abre nuevos horizontes y oportunidades”. Actualmente, únicamente el 17% de los guatemaltecos tiene acceso a Internet, lo que coloca al país en el puesto 126 de los 179 países analizados en los índices.

Biguria indicó que la falta de conectividad trunca el desarrollo económico y la innovación educativa. En la segunda parte del Encuentro Nacional por la Calidad Educativa y las Nuevas Tecnologías se presentaron iniciativas consideradas buenas prácticas de uso de tecnología para mejorar la calidad educativa, incluyendo los proyectos de HP Corporation, Samsung, Fundación Telefónica, Funsepa, Edufuturo, Pixsell-Google para la Educación, Endless, Mundo Posible, Fundación Carlos F. Novella y Fondo Unido.

Presidente indica que falta mucho por hacer

El presidente Jimmy Morales, al tomar la palabra en el Encuentro Nacional por la Calidad Educativa y las Nuevas Tecnologías, dijo, que “falta mucho por hacer y Empresarios por la Educación se suma a un esfuerzo, para ayudar a superar la brecha digital.

También mencionó que los empresarios se han comprometido para que los niños y jóvenes tengan una educación de calidad “de nuestro lado está el compromiso de cambiar el rumbo de la educación para retomar el papel protagónico que tuvimos en la región algún día”.

Morales enfatizó en que tienen que reconocer que la contribución del sector privado, el cual es importante, que como siempre lo ha sido “especialmente quiero agradecer a las 10 empresas que están demostrando su compromiso por la educación, si se suma una número 100 será recibida con los brazos abiertos”.

Durante la actividad, mostró su satisfacción por la discusión y dijo que “si lográramos que los maestros llegaran los 180 días a trabajar, dos semanas de noviembre, es algo que está en pláticas con el ministro de Educación, sería algo hermoso”.

El mandatario comentó que: “Más que reclamarle al magisterio, le agradezco el esfuerzo que ha tenido, a veces sin los recursos necesarios, bajo el sol, en condiciones paupérrimas, pero eso debe cambiar y no lo va a cambiar una o dos, mil o un millón de personas, sino los 16 millones tenemos que contribuir y tenemos que trabajar”..

El presidente mencionó que tampoco es un esfuerzo de un día, es continuo que nunca va a terminar porque la educación es el progreso, y el adelanto de un pueblo no debe detenerse nunca.

Apostar además a salud

Morales, señalo que “si nosotros le apostamos a lo más importante que es nuestra gente y le invertimos en lo más importante que es su salud y educación, ella misma va a ir encontrando soluciones a los problemas que se le presenten en el camino”.

Indicó que: “Un pueblo sano y educado prospera, un pueblo sin salud no puede aprender y un pueblo que esté sano, si no tiene conocimiento no puede prosperar”.

Responde a críticas

El presidente Morales respondió en referencia a las críticas durante la manifestación en su contra el pasado fin de semana, comentó que “todos tienen libertad de protestar, la libre emisión del pensamiento, la libertad de organización, la libertad de manifestar, son derechos ganados y están todos en su derecho”.

Además, pidió que observen los resultados existentes y dijo que sí los hay. Mencionó un 98 por ciento de ejecución presupuestaria en educación.